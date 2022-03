La sélection Nigériane qui fera face au Ghana pour les barrages des qualifications pour la Coupe du monde 2022, vient de dévoiler ce vendredi 4 mars sa liste 25 joueurs convoqués.

Augustine Eguavoen, le sélectionneur de l’équipe nationale du Nigeria a dévoilé ce vendredi sa présélection pour affronter le Ghana en barrages de la Coupe du monde 2022 les 25 et 29 mars prochains. Cette liste est marquée par le retour de Victor Osimhen, forfait pour la CAN, ainsi que d’Emmanuel Dennis, qui avait été bloqué par Watford. Dans la même situation, Odion Ighalo (Al Hilal) revient aussi. En revanche l’absence remarquée d’Alex Iwobi (Everton), remplaçant durant la CAN et même pas retenu sur la liste d’attente.

Voici la liste complète

