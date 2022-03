La Fédération sénégalaise de Boxe Savate (FSBS) a organisé, samedi 26 février 2022, au stade Iba Mar Diop, le tournoi international de Dakar. À l’issue de la compétition, la Belgique a décroché trois médailles d’or. Le Sénégal et l’Espagne en ont obtenu deux chacun.

Le plateau de compétition du tournoi international de Dakar a été d’un niveau très relevé. Les combattants ont donné toutes leurs énergies pour assurer un spectacle de qualité.

Au niveau des dames, l’Espagnole Pinero Lucia a remporté le combat assaut devant la Sénégalaise Arame Diallo, après des avertissements répétitifs constatés par l’arbitre. Égale ment, la Belge Mandefu Rebecca a pris le meilleur sur la Sénégalaise Fatou Diédhiou, dans le combat Série 1.

Par contre les Sénégalais Fallou Mboup et Mohamed Boye ont décroché deux victoires au cours des combats de Série 2, face aux Belges Topkaya Serkan et Terwagne Philippe. Tandis que leur compatriote, Detaille Quentin a battu le Sénégalais Mansour Wade pour sauver l’honneur.

Moins inspirés dans les com bats de Série 1, les Sénégalais Aliou Lam et Cheikh Gaye ont été battus respectivement par l’Espagnol Miguel Manuel et le Belge Noirhomme Mathieu.

Au terme de la compétition, la Belgique s’empare avec trois médailles d’or. S’en suivent le Séné gal et l’Espagnol qui ont décroché chacun deux.

Le Directeur technique national de la FSBS, François Xavier Preira se dit satisfait des résultats et du dé roulement du tournoi. «Nous avons assisté à des combats de niveau très élevé. Ce qui me réconforte le plus, c’est que nos combattants sont arrivés à se mesurer aux autres. Tous les pays présents se pré parent pour les Championnats continentaux», déclare-t-il.

D’après M. Preira, la FSBS a prévu d’organiser le tournoi d’YMCA le 12 mars. La Coupe du Recteur de l’Université Gas ton Berger est programmée le 19 mars. Et la Coupe du CNOSS est calée le 7 mai. Ces compétitions, programmées, entrent dans la cadre de la préparation – pour le Championnat d’Afrique a de la discipline prévu du 19 au ,22 mai 2022 en Guinée Bissau.

