Le match qui opposera le Guédiawaye Fc à Génération Foot ce dimanche à ,16h30 dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1 Sénégalaise sera l’une des affiches phares de la journée.

A la quête de la première victoire, le Guédiawaye Fc (3e), qui raté les trois points de la victoire contre le Jaraaf (3-3) après avoir planté trois buts en première période avant de s’en prendre trois durant la deuxième mi-temps, aura à cœur de gagner cette rencontre sur sa pelouse, pour prétendre retrouve la première place de l’élite sénégalaise.

Face à une équipe de Génération Foot, leader au classement avec 18 points en plus d’avoir gagné son dernier match (1-0) contre le Teungueth Fc réussit bien ses déplacement, en tous cas ce ne sera pas une partie de plaisir. Cette journée de dimanche sera marquée aussi par les rencontres entre l’AS Pikine et Us Gorée/ CNEPS et Mbour PC et Ndiambour- Casa Sport. Toutes ses affiches seront jouées à 16h30.

Ligue 1 (J11) – Stade Amadou Barry, bon plan pour suivre le match entre Guediawaye FC et Génération Foot ce dimanche. @LSFP_sn @wiwsport_ pic.twitter.com/ZBoOhtJQVo — Bijou Ndiaye 🇸🇳🇧🇫 (@AnthaBijou) February 27, 2022

