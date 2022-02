Naples reçoit, ce jeudi, le FC Barcelone en 16es de finale retour de Ligue Europa. Kalidou Koulibaly et ses partenaires devront faire mieux que le 1-1 obtenu à l’aller.

Après avoir réussi à tenir tête au FC Barcelone il y a une semaine au Camp Nou, le Napoli part jeudi (20h00 GMT) à l’assaut du Club Catalan en 16es de finale retour de Ligue Europa. Dans un Stade Diego Armando Maradona qui s’annonce bouillant, les Partonepei devront s’imposer s’ils souhaitent poursuivre l’aventure en C3.

Troisième de la Serie A avec 54 points, à égalité avec l’Inter Milan et à deux longueurs de l’AC Milan, Naples n’a pas réussi à l’emporter lundi dernier à Cagliari (1-1). De son côté, le Barça, qui reste sur une très belle victoire sur le terrain de Valence (4-1), figure à la quatrième place du Championnat d’Espagne, LaLiga.

Avec le résultat nul 1-1 au match aller et suite à l’abolition du but à l’extérieur dans les compétitions européennes, seule une victoire qualifierait Naples. Au cas contraire, ou si le FC Barcelone obtient le nul à l’issue des 90 minutes, les deux équipes se départageront aux prolongations, voire à la séance des tirs au but.

