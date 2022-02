Un événement qui n’a finalement pas eu lieu suite à une demande de l’international sénégalais lui-même, selon Canal+

En effet Sadio Mané a refusé ce bel hommage pour ne pas offenser son coéquipier Mohamed Salah qu’il a battu en finale de la Coupe d’Afrique. Cependant le Lion n’a pas l’occasion de faire vibrer tout Anfield en marquant le but égalisateur d’une belle retournée acrobatique, avant que Salah et Diaz n’inscrivent respectivement les 2ème et 3ème buts de la victoire.

🚨 NEW: Sadio Mane made a special request to Liverpool not to make any reference of him and Senegal lifting AFCON. Mane is said to have made this request out of respect to Mo Salah who would have been hurting from Egypt’s defeat in the final of the tournament. ❤️ #awlive [mirror] pic.twitter.com/uyPnurpVQ3

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 19, 2022