Les dirigeants de Tarbes ont jeté leur dévolu sur la Sénégalaise pour remplacer Ana Tadic, blessée à la cheville. Oumoul Khaïry Sarr débarque donc en qualité de pigiste dans le club. «C’est Tarbes qui m’a choisi juste après avoir terminé avec Energa Toruń. J’ai signé un contrat d’un mois pour remplacer une joueuse importante dans l’effectif (Ana Tadic). Elle doit revenir dans un mois. Donc, c’est presque 3 matchs et je vais me donner à fond pour aider l’équipe à se surpasser», confie-t-il sur Whatsapp.

À 38 ans, Oumoul Khaïry Sarr est toujours prête à aller de l’avant. «Les objectifs ne changent pas. Je suis déterminée à me surpasser et voir jusqu’où le basket peut me propulser. Je suis une battante et ce n’est pas pour rien que je suis une Sarr. Il n’y a pas de force, on la crée. Mais je peux dire que la famille constitue les 70% de ma motivation pour atteindre les objectifs que je me suis assignée».

Interpellé sur son départ d’Energa Toruń, la championne d’Afrique 2009 veut rester positive. «Je ne veux pas entrer dans les détails. Cela ne s’est pas passé comme je l’avais souhaité. Mais je ne perds pas sinon je gagne en expérience dans ma carrière sportive», conclut-elle.

Samedi, elle a disputé son premier match amical avec Tarbes qui a battu IDK Gipuzkoa (66-50). Oumoul Khaïry Sarr a passé plus de 10 saisons sous les couleurs de Gipuzkoa, club de l’élite espagnole.