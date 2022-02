L’entraîneur de Crystal Palace espère que son milieu de terrain parviendra à remporter la CAN 2021 avec le Sénégal.

Patrick Vieira se réjouit de la qualification des Lions du Sénégal en finale de la CAN 2021. Le technicien tricolore de Crystal Palace, lui-même originaire du Pays de La Terranga, s’est déclaré fier pour son milieu de terrain international sénégalais, Cheikhou Kouyaté, et espère voir les joueurs d’Aliou Cissé triompher face à l’Egypte au soir du dimanche 6 février 2022.

« Je suis très fier et heureux que Cheikhou [Kouyaté] ait atteint la finale de la CAN. Je savais à quel point il était déterminé à gagner cette compétition et là ils sont en finale. C’est la plus grande, la plus importante, je dirais, et j’espère qu’ils vont la gagner et qu’il rentrera à la maison avec le trophée. Nous serions très heureux et fiers de lui », a déclaré le Français en conférence de presse.

