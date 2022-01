Tout juste rentré, déjà décisif. Cheikhou est éternel. Alors que la Guinée-Equatoriale avait égalisé, Kouyaté a permis à l’équipe de reprendre les devants.

Une partie de plaisir ? Très loin de là. L’Equipe Nationale du Sénégal et la Guinée-Equatoriale sont entrain de livrées l’une des meilleures oppositions dans cette CAN 2021. Mais pour l’instant et pourvu que ça termine ainsi, les Lions mènent les devants.

Alors que le Nzalang Nacional avait égalisé à la 57e minute grâce à Jannick Buyla, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont pas mis du temps pour trouver à nouveau le chemin des filets. Tout juste rentré en jeu à la place de Pape Alassane Gueye, c’est Cheikhou Kouyaté qui a trouvé le chemin des filets (68e).

A la suite d’un corner tiré par Bouna Sarr, le ballon traîne dans les airs et au-dessus de la surface guinéenne. Puis, un mauvais dégagement profite à Kouyaté qui lève le pied juste devant Owono et marque son quatrième but en sélection. Qu’est-ce que ça fait du bien.

🎥— هدث ثاني لـ السنغال عن طريق لاعب الاتحاد الجديد شيخ كوياتي 🔥🇸🇳

