Ce dimanche 30 janvier, à 19h00 GMT, l’Equipe Nationale du Sénégal affronte la Guinée-Equatoriale en quarts de finale de la CAN 2021. Voici la composition probable d’Aliou Cissé.

Les Lions pour rejoindre les Etalons du Burkina Faso en demi-finale ? Après sa qualification pour les quarts de finale, l’Equipe Nationale du Sénégal retrouve la Guinée-Equatoriale pour s’offrir une deuxième qualification consécutive en demi-finale en Coupe d’Afrique. Un match de revanche pour les hommes d’Aliou Cissé puisque le Nzalang Nacional s’est imposé face aux Lions lors de la CAN 2012.

Pour le Sénégal, le favori qui ambitionne de gagner un premier titre continental, la victoire semble obligatoire. Donc, il faudra faire beaucoup mieux que durant la phase de groupes et les huitièmes de finale. En face, la Guinée-Equatoriale est l’une des belles surprises de cette Coupe d’Afrique. Elle est arrivée à ce stade de la compétition non pas par magie mais par un grand mérite.

Le onze probable du Sénégal ? Le même système et (presque) les mêmes hommes

Pour affronter la Guinée-Equatoriale, Aliou Cissé ne devrait pas beaucoup changer sa composition par rapport au match des huitièmes de finale. Tout d’abord, il devrait rester dans son 4-3-3. Ensuite, le sélectionneur devrait aligner la même défense que contre le Malawi et le Cap-Vert. Edouard Mendy gardera les cages et aura devant lui l’axe central Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo. Alors que Bouna Sarr, à droite, et Saliou Ciss, à gauche, occuperont les postes de latéraux.

Kouyaté plutôt que Pape Gueye ?

C’est la grande interrogation qui plane pour ce match. Cheikhou Kouyaté va-t-il reprendre sa place de titulaire devant Pape Alassane Gueye ? En tout cas, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a montré de très belles choses lors du match face au Cap-Vert, coïncidant avec sa première titularisation en sélection. Mais, il avait profité de l’absence pour suspension du joueur de Crystal Palace.

Et pour ce match, le sélectionneur devrait reconduire son trio gagnant. Cheikhou Kouyaté, en milieu relayeur droit, devrait alors accompagner la sentinelle Nampalys Mendy, et Idrissa Gana Gueye. Cela permettrait à ce dernier de retrouver son poste de milieu extérieur gauche. Devant, Sadio Mané, Famara Diédhiou et Boulaye Dia sont attendus pour animer une nouvelle fois l’attaque.

Le onze probable du Sénégal face à la Guinée-Equatoriale

Mendy – Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyaté – Dia, Diédhiou, Mané

wiwsport.com