Après avoir été violemment percuté par le gardien cap-verdien Vozinha lors du huitième de finale de la CAN, Abdourahmane Fédior, a donné les nouvelles de l’attaquant de Liverpool. Plus de peur que de mal pour l’attaquant sénégalais, le joueur se porte bien. Qu’en est-il de Ballo Touré où on apprend qu’il a été touché aux adducteurs ?