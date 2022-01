Assené par un coup sur la tête, Sadio Mané ne poursuivra pas la rencontre face au Cap-Vert.

Alors qu’il a ouvert le score pour le Sénégal à la 63e minute, l’attaquant des Lions, Sadio Mané, est contraint de quitter ses coéquipiers peu après son deuxième but dans cette CAN 2021. Pour cause, il n’a pas pu poursuivre après avoir reçu un énorme coup à la tête.

Alors qu’il tentait de remporter un duel avec le gardien du Cap-Vert, le joueur de Liverpool s’est fait fortement percuter par Vozinha et s’est très mal retombé sur l’action. Le portier de 35 ans a d’ailleurs été expulsé après re-visionnage de la VAR. Mané a cédé sa place à Bamba Dieng.

