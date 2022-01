Deuxième derby ouest-africain pour les Lions du Sénégal mais pas le dernier dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégal fera face au cap-Vert cet après-midi pour disputer une place en quart de finale.

Après une phase de groupe très mitigée, le Sénégal se lance ce mardi pour les huitièmes de finale de la compétition. Après un premier derby raté face à la Guinée où l’équipe d’Aliou Cissé avait été moins fascinante, elle défie les Requins Bleus du Cap-Vert cet après-midi pour s’offrir un ticket pour les quart de finale de la compétition.

Face au Cap-Vert, le Sénégal sera devant un adversaire qu’il connait bien comme le sélectionneur national Aliou Cissé a voulu le rappeler en conférence de presse d’avant-match. Un adversaire bien connu et qui arrive au bon moment, puisque les Lions courent toujours dans cette CAN derrière leur premier but dans le jeu. D’ailleurs, leur dernier face-à-face remonte au mois de juin dernier en match amical remporté par les Lions sur le score de 2 buts à zéro, au stade Lat Dior de Thiès.

Les deux sélections se sont déjà rencontrées à 19 reprises pour un bilan de 15 victoire en faveur des Lions contre deux victoires pour les Requins Bleus et deux matchs nuls. Pour cette première rencontre en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations entre deux pays frères, la victoire permettra au vainqueur d’accéder en quart de finale. Le Sénégal réussira-t-il à faire mieux que lors du premier derby dans cette CAN 2021 ? Réponse quelques heures.

wiwsport.com