Le Cameroun est l’une des rares sélections épargnées par le coronavirus depuis le début de la CAN 2021. Et ça, les Lions Indomptables le doivent à une batterie de règles strictes imposées par leur encadrement technique.

Le Covid-19 est interdit d’accès au Complexe Mundi de Yaoundé, où l’équipe nationale du Cameroun a pris ses quartiers. Depuis le début de cette 33e CAN de football, le pays hôte du tournoi est en effet l’un des rares à échapper au virus. Un coup de chance ? « Non, répond une source au sein du staff technique. Je dirais que c’est plutôt le résultat d’un certain nombre de mesures strictes que nous imposons aux joueurs au quotidien». Et lors d’une conférence de presse, le sélectionneur Toni Conceiçao expliquait «on a mis l’équipe dans une sorte d’espace clos. Les joueurs n’ont pas accès à leurs familles et à leurs proches».

Un « sacrifice nécessaire »

Le staff technique de l’équipe du Cameroun a créé une bulle sanitaire impénétrable. Personne n’y entre ni n’en sort, sans avoir été testé négatif. « Les joueurs sont un peu assignés dans les chambres, murmure l’un des 28 sélectionnés ayant requis l’anonymat. Il n’y a pas d’autres activités qui nous rassemblent tous que s’entraîner et manger. En dehors de ces deux activités, nous restons dans les chambres. Ce n’est pas la prison, mais c’est un sacrifice nécessaire pour se maintenir en santé ». Si les conditions de vie ont été resserrées au sein de la Tanière, c’est parce qu’au début du stage, en décembre 2021, de nombreux cas de Covid-19 avaient été enregistrés parmi le personnel du Complexe.

Nul ne passe sans son pass

« Au début du stage, on a effectué des tests Covid-19 au personnel du Complexe. On s’est rendu compte que 80% des employés étaient positifs ; c’est d’ailleurs ce qui nous a valu quatre cas dans notre effectif. Notamment Michaël Ngadeu, Christian Bassogog, Pierre Kunde et Jean Effala. Heureusement, la compétition n’avait pas encore démarré », rapporte une autre source. « Désormais, tout le personnel travaille et dort au sein du Complexe. Si un agent a une urgence familiale, on le libère et à son retour, il passe des tests PCR pendant trois jours successifs avant d’être à nouveau admis dans l’enceinte », poursuit notre informateur.

D’après ce dernier, un Centre de test rapide a été installé à l’intérieur du camp d’entraînement des Lions Indomptables. Et tout visiteur officiel est contraint de se soumettre à un test avant d’y avoir accès. « Tout le monde est astreint à ces obligations, même les équipes de la CAF », a appris Sportnewsafrica.com. Toujours est-il que cela grogne fort chez les adversaires du Cameroun. Surtout ce matin après l’annonce de 12 cas de Covid-19 enregistrés dans les rangs des Comores. Les Cœlacanthes rencontrent les Camerounais lundi en 8e de finale.

SNA