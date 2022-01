Ancien international sénégalais aujourd’hui à la retraite, Demba Ba s’est prononcé sur le match du Sénégal hier face à la Guinée. Consultant sur le plateau de Bein Sports, l’ancien buteur des Lions a regretté la copie rendu par ses compatriotes en première période.

Sur le plateau de Bein Sport, Demba Ba a analysé la première période des Lions hier face au Sily National. Pour lui, le Sénégal souffre d’un manque de principes de jeu et non des absences de quelques individualités. « Quand on a des principes de jeu prédéfinis, peu importe les joueurs, chaque joueur qui vient remplit une tâche et une fonction. Les principes de jeu, on les voit très difficilement avec le Sénégal », a affirmé l’ancien international sénégalais sur le plateau de Bein Sports.

Un avis que l’ancien joueur des Blues de Chelsea semble partager avec beaucoup d’observateurs qui n’ont pas manquer d’alerter sur le fond de jeu des Lions. Son compatriote et ancien international Henri Camara a aussi fustigé le jeu des Lions.

Demba Ba à la mi-temps de #SENGUI sur @beinsports_FR : "Quand on a des principes de jeu prédéfinis, peu importe les joueurs, chaque joueur qui vient remplit une tâche et une fonction. Les principes de jeu, on les voit très difficilement avec le Sénégal."#TeamSenegal pic.twitter.com/vDoTsRJhY6 — Bruno Ahoyo (@BrunoAhoyo) January 14, 2022

