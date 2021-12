Le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des nations de football, du 9 janvier au 6 février 2022. Une compétition continentale signifie de nombreux visiteurs étrangers espérés, des rassemblements, des fêtes, des déplacements de supporters entre villes… Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, comment éviter que le rendez-vous ne devienne un cluster géant ? Lundi 13 décembre, à Yaoundé, le Centre des opérations d’urgence de santé publique a présenté au ministère de la Santé son dispositif.

Le protocole sanitaire sera le même pour les cinq villes hôtes de la compétition : Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé. Pour aller au stade durant la CAN 2021, il faudra un passe sanitaire. Cela concerne aussi bien les équipes en compétition que les spectateurs. Tout le monde devra se faire tester.

Soit vous êtes complètement vaccinés et votre passe sanitaire sera valable une semaine. Soit vous ne l’êtes pas et il faudra systématiquement un test négatif de moins de 24 heures. Les tests de type PCR seront réservés aux joueurs et à toutes les personnes qui se trouvent dans ce qu’on appelle la « main courante » : officiels, ramasseurs de balles, arbitres. Pour les gradins et les fan-zones, un test antigénique suffira.

Un million de tests à réaliser en un mois

Tous les tests seront gratuits, qu’ils soient faits via la plateforme de prise de rendez-vous Mamalpro ou sur les sites de dépistage qui seront couplés aux sites de vente. Aucun billet ne sera vendu sans test négatif.

Avec 52 matches en un mois, le Centre des opérations d’urgence de santé publique estime qu’il va falloir réaliser un million de tests. Un défi logistique. 2 000 personnels soignants seront mobilisés.

