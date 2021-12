Moustapha Gaye ne restera pas à la tete de la sélection féminine de Basketball qu’il a conduit à l’AfroBasket Cameroun 2021 terminant à la 4e place. Selon le président Babacar Ndiaye, il ne manque pas de prétendants à ce poste.

Dans un entretien avec le journal Record, Babacar Ndiaye a encore fait savoir que « Moustapha Gaye m’a toujours demandé de se libérer de son poste de sélectionneur des Lionnes. Il travaillait sur ça depuis longtemps. Je répète que je lui avais demandé de prendre les filles. On n’a pas encore parlé du sujet, mais ça ne saurait tarder. Aujourd’hui, je pense que la tendance est de le libérer de ces fonctions d’entraineur. Il pourra, ainsi, se focaliser sur la Direction technique nationale, où il abat un gros travail avec ses collaborateurs ».

En 2022, l’équipe nationale féminine ne disputera pas de compétitions. La FSBB compte prendre le temps de faire le meilleur choix pour cette sélection en reconstruction.

Alors que le nom de Cheikh Sarr est souvent cité pour succéder à Moustapha Gaye, Babacar Ndiaye de faire savoir que les prétendants ne manquent pas et meme un techncien d’une nationalité étrangére pourrait tenir les renes de la taniere des Lionnes. « Pour le futur entraineur des Lionnes, je n’ai pas encore d’informations concrètes. Il ne m’a pas encore fait de propositions. On verra le meilleur profil quand Tapha Gaye sera déchargé de ses fonctions de coach des Lionnes. Je ne peux donner un nom pour le moment. Cheikh Sarr est un bon entraineur. Aujourd’hui, il faut que je discute avec le Directeur technique national sur les profils. Entrainer une équipe nécessite beaucoup de choses, ce n’est pas seulement des qualités techniques et tactiques. Je n’ai pas de positions. Il y a des prétendants et la piste étrangère n’est pas à exclure. On fera le meilleur choix pour notre équipe nationale féminine. »

