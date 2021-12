En Ligue 1 comme en Ligue 2, les matchs de la 3e journée n’auront pas lieu ce week-end informe la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Selon le communiqué de l’instance parvenu à la rédaction de wiwsport, « la 3e journée initialement prévue les 3 et 5 décembre 2021, est reprogrammée à une date ultérieure ». Motif du report: les perturbations constatées dans le transport qui naturellement entrainent des conséquences sur le déplacement des arbitres de certains clubs et des commissaires de match peut on lire sur le communiqué.

