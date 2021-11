Bamba Dieng (21 ans) s’est exprimé sur la ferveur olympienne. Il est notamment fier de représenter le club phocéen au Sénégal, où il compte de nombreux supporters.

Auteur d’un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng s’est présenté, hier vendredi, pour la première fois en conférence de presse. Une occasion pour l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly d’évoquer plusieurs sujets le concernant, mais également la ferveur que ça donne d’être joueur à l’OM et international sénégalais.

« Beaucoup d’internationaux sénégalais sont fans de l’OM, il y a beaucoup de fans de l’OM au Sénégal. C’est une fierté de le représenter. (…) Je suis très content de représenter mon pays, tout le monde me connaît au Sénégal maintenant, c’est une fierté pour moi. Il y a beaucoup de supporters de l’OM au Sénégal, on me demande des photos », a expliqué l’attaquant en conférence de presse.

Sans pour autant être un potentiel titulaire, Bamba Dieng s’est forgé pour devenir un joueur base dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Cette saison, il a marqué 3 buts en 13 apparitions sous la tunique phocéenne. Il en avait déjà mis 1 en 6 matchs, lors du dernier exercice. Il compte aussi 2 sélections avec l’équipe de Sénégal. On peut penser qu’il va peu à peu grappiller davantage de temps de jeu dans chacune des deux onze.

