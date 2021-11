Il est le seul joueur à ne pas disputer un seul match de la CAN 2019. La situation de Pape Abou Cissé n’a pas changé en équipe nationale. En conférence de presse, Aliou Cissé s’est enfin expliqué.

« Pape Abou je le félicite. Il sait la confiance que j’ai en lui. C’est un garçon que j’ai vu jouer pour la première fois lors d’une finale DSC v AS Pikine en juniors. De suite, on a vu que c’était un garçon qui a de l’avenir. Je l’ai fait venir dans l’équipe olympique. Je connais sa mentalité son état d’esprit et ses qualités» a déclaré Cissé sur le cas du défenseur central évoluant à Olympiakos.

Le sélectionneur loue la mentalité du joueur. « Nous voulons avoir cette mentalité dans notre équipe nationale. De savoir que tout le monde ne peut pas jouer. Mais le jour où on aura confiance en vous, vous montrerez toutes vos capacités. »

Pourquoi Pape Abou Cissé ne joue pas en équipe nationale ? Aliou Cissé l’explique par la pandémie qui n’a pas donné l’opportunité aux sélectionneur de tourner leurs effectifs. « Il y’a une réalité que beaucoup ne prêtent pas attention c’est l’avènement du Covid-19. Il faut noter que de 2019 à nos jours, le Sénégal n’a disputé que deux matchs amicaux. Depuis deux ans, nous jouons des matchs importants des matchs décisifs ou les entraîneurs n’ont pas beaucoup le temps de changer, de donner du temps de jeu. »

