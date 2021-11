Réunie jeudi, la LSFP a décidé de mettre fin à la dernière édition de la Coupe de la Ligue du Sénégal.

Va t-on vers une suppression pure et simple de la compétition ? Suspendue en août dernier, la Coupe de la Ligue n’ira pas à son terme. En effet, lors d’une réunion tenue ce jeudi 04 novembre, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LFSP) a décidé d’annuler l’édition de 2020-2021 après avoir « examiné et adopté le calendrier général, dont celui relatif à ses compétitions ».

L’institution régissant le football professionnel sénégalais compte bien sûr sur compréhension des clubs concernés. A sa date de suspension la saison dernière, la Coupe de la Ligue était aux stades des quarts de finale. Et le tirage au sort avait défini des rencontres entre autres Teungueth FC – US Ouakam ; Génération Foot – Linguère ; Jaraaf – Jamono de Fatick et US Gorée – Sonacos.

wiwsport.com