Le sélectionneur des Lions a livré son regard sur l’assistance vidéo à l’arbitrage, couramment abrégée VAR, qui sera présente dès la phase de groupes de la prochaine CAN.

Dans chaque compétition, la VAR amène son lot de débats entre approbation et son contraire. Et à un peu moins d’un mois de la 33ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2021) au Cameroun, son sujet est très abordé puisque. Pour cause, contrairement à la précédente édition, dont sa présence a débuté aux stades des quarts de finale, elle sera innové des la phase de groupes.

En conférence de presse, ce vendredi 5 novembre, pour rendre publique sa liste de joueurs convoqués pour les deux dernières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, Aliou Cissé s’est exprimé sur le sujet. Le sélectionneur des Lions, qui se souvient particulièrement de l’utilisation de la VAR lors de la dernière CAN, n’a pas mâché ses mots au moment de parler de ce fameux outil technologique.

« Chaque semaines, vous voyez ce qui se passe sur les terrains. Il ne faut pas dénaturer le football, il doit rester ce qu’il est. Que la VAR soit là ou non, cela ne me gène pas, mais il y a beaucoup de choses à dire sur son utilisation (…). Jusqu’à maintenant, elle ne me convainc pas. Elle ramène des problèmes compliqués à résoudre. J’espère que les spécialistes pourront trouver la solution », a indiqué Aliou Cissé.

