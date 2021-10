Initialement prévus en présentiel dans une ville allemande, les 7èmes Championnats du monde en techniques de Qwan Ki Do se sont finalement déroulés en ligne à cause de la Covid 19, ce week-end avec 27 nations inscrites. Pour sa première le Sénégal récoltent 4 médailles de bronze avec 6 athlètes engagés.

2 médailles de bronze en individuel et autant dans les épreuves par équipes. Et voilà comment le Sénégal a bouclé sa toute première participation à des Championnats du monde en technique de Qwan Ki Do qui en sont déjà à leur 7ème édition. Les médaillés, notamment dans les épreuves en individuel, sont Mansour Faye et Mame Sokhna Barro.

Pour info, les mondiaux du Qwan Ki Do auront lieu en 2025 en Chine pour la 8ème édition, la Tanière pourra bien répéter ses gammes avec les 4èmes Championnats d’Afrique prévus en 2022 au Maroc.

Avec Record