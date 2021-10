«Je ne peux pas dire qu’on va organiser demain un Afrobasket. Nous sommes à l’écoute des autorités du basket. Dès qu’on aura un cahier des charges faisables et raisonnables, on verra les dispositions à prendre pour accueillir cela. Qui construit Dakar Arena, peut organiser toute sorte d’évènements. La réfection de Marius Ndiaye est inscrite dans le budget de 2022 et vous aller voir cela sous peu à l’Assemblée nationale. Cela fait partie des priorités du département pour accompagner le basket», a déclaré le ministre des sports.