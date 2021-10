Titularisé lors de la victoire face à la Namibie en match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, Bouna Sarr a enfin honorer sa toute première sélection avec le Sénégal.

Alors qu’il attendait fermement l’appel du sélectionneur de l’Equipe de France, Bouna Sarr a eu la bonne idée de creuser du côté de son autre nationalité, la Sénégalaise, pour gouter du climat de la ville de Thiès. Ce samedi, lors de la victoire contre la Namibie en qualifications à la Coupe du Monde (4-1), le latéral du Bayern Munich a pu découvrir les pelouses du football africain.

Dans une rencontre plus ou moins décisif pour sa toute première avec les Lions, il a été titularisé par Aliou Cissé, chose pas évidente selon lui. « C’était ma première, j’ai du prendre mes repères. C’était pas évidement en première mi-temps, j’ai du m’adapter à la chaleur et l’environnement africain », a indiqué l’ancien joueur du FC Metz et de l’Olympique de Marseille, présent en zone mixte.

Avant de poursuivre : « Après, je pense que sur la deuxième mi-temps, j’ai réussi à plus m’exprimer et apporter de vitesse et de profondeur à l’équipe. Pour une première, ce n’est pas mal. A moi de continuer à monter en puissance avec l’équipe nationale. « Le match était important parce que ça nous permettait de mettre à distance cette équipe. C’est une très bonne chose qu’on ait pu gagner pour faire un pas de plus vers la qualification. »

« On oubliera vite toutes les spéculations sur ma sélection »

Interrogé sur les critiques autour de luis après ses récentes déclarations d’amour à la sélection de la France, Bouna Sarr a répondu. « Je me concentre sur une seule chose : moi choix d’être ici. Après, on ne peut pas en vouloir aux gens sur ce qui peut se dire autour. Chacun est libre de dire ce qu’il veut. La seule chose que j’ai à faire c’est d’être sur le terrain et je pense qu’on oubliera vite toutes les spéculations sur ma sélection. »

wiwsport.com