Il avait eu le temps de s’entraîner deux fois avec le collectif (vendredi et samedi), d’assister à un match (dimanche contre son ancienne équipe, Rennes) et de prendre le pouls. Quatre jours après sa signature, le nouvel attaquant des Girondins M’Baye Niang s’est présenté ce mardi devant les médias pour l’ouverture d’un nouveau chapitre de sa carrière en dents de scie, dix ans après ses débuts en L1.

La première impression

« Ma première impression est très bonne. Il y a un très bon groupe, à moi de continuer mon adaptation pour aider le collectif. Mon premier objectif est de reprendre du plaisir, de rejouer au football. C’est le discours que j’ai tenu à Admar (Lopes). On est tout juste au début du championnat, c’est une équipe en reconstruction avec beaucoup de nouveaux. À nous de beaucoup travailler pour se rapprocher des meilleurs. »

Le choix des Girondins

« C’était mon choix numéro un. J’ai eu des propositions alléchantes, moins alléchantes, mais c’était vraiment un projet que j’avais envie de connaître. J’ai senti directement dans le discours qu’il y avait beaucoup d’ambition, beaucoup d’envie de remonter le club. Avec Benoît (Costil), on s’est appelé quasiment tous les jours. Il ne m’a dit que du bien du club, qu’il y avait beaucoup de choses à faire, que c’était en reconstruction. « Mex » (Edson Mexer) m’a dit aussi du bien. Ça rejoint mon sentiment. »

La dernière année manquée avec Rennes

« J’ai vécu là-bas une très belle aventure car on a gagné la Coupe de France la première saison. C’est un club qui m’a beaucoup apporté. Ça aurait pu mieux se finir mais aujourd’hui, on n’est pas fâché. L’équipe est entrée dans l’histoire et je ne retiens que du positif. Mon prêt en Arabie saoudite en janvier a été un peu précipité. Je prends ça comme une expérience. Aujourd’hui, je suis aux Girondins, je suis heureux d’être là, de me remettre au boulot. Je vais tout faire pour revenir sur le devant de l’affiche avec l’équipe. On a un bon groupe, on doit montrer le vrai visage des Girondins qui est un club historique. »

Sa forme physique actuelle

« Je suis à mon niveau, le staff m’évalue tous les jours. Il n’y a pas d’urgence. Quand le coach estimera que je suis apte à jouer, je répondrai présent. Je vais essayer d’apporter du caractère mais j’arrive en toute modestie. Je vais me faire ma place au sein du groupe petit à petit. Le terrain dictera les choses. Il faudra être performant. »

Son nouveau départ à 26 ans

« C’est une grosse opportunité, un très beau projet. À moi de saisir cette chance. La remise en question, c’est tous les jours. Même quand ça va bien, il faut penser aux moments où ça n’ira pas. L’objectif est de relancer ma carrière, d’apporter mes qualités sur et en dehors du terrain car je pense que mon expérience peut apporter certaines choses. À moi de faire profil bas, de bien me préparer pour être au top physiquement rapidement. J’ai confiance et j’ai un club qui me fait confiance. Ceux qui sont sceptiques, je n’essaierai pas de les faire changer d’envie mais j’essaierai de satisfaire au mieux les supporters et le club. C’est à moi de donner le maximum, marquer des buts, aider le collectif. »