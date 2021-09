Annoncé à Galatasaray, le milieu de terrain sénégalais va poursuivre son aventure en Premier League avec Leicester.

La montre a fini par gagner la course. Nampalys est obligé de rester à Leicester au moins jusqu’au prochain mercato d’hiver, même si les deux clubs ont trouvé un accord pour qu’il arbore la tunique rouge et jaune du club turc. Le temps a fait défaut à la conclusion de l’opération. Promis en prêt par Leicester à Galatasaray, le milieu des Foxes ne pourra pas rejoindre la Turquie, faire sa visite médicale et finaliser le contrat, qui devait le faire évoluer dans le même club que son compatriote Mbaye Diagne, avant la fin du mercato turc ce soir.

Les deux clubs ont cumulés leurs efforts en vain pour que le joueur, appelé en sélection, puisse rallier directement Istanbul depuis le Congo puis Dakar où il est présentement, comme l’a dit son représentant Yacine Ayad. “Avec Galatasaray et Leicester, on a tout essayé pour tenter de le faire arriver à Istanbul ce mercredi. Mais le timing était trop juste et ne nous permettait pas de pouvoir réaliser la visite médicale en temps et en heure. C’est le destin“, lit-on de la part de ce dernier, sur Foot Mercato.

Nampalys qui n’a pas encore disputé la moindre seconde avec les Foxes ,depuis l’entame de cette nouvelle saison, devra prendre son mal en patience au moins jusqu’au prochain mercato pour espérer rejoindre les actuels 4ème de la Süper Lig après 3 journées soldées par deux victoires et un match nul.

wiwsport.com