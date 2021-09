Depuis ce matin circule l’information selon laquelle Balla Gaye 2 serait malade et même hospitalisé. Une nouvelle démentie par le Lion de Guédiawaye qui rassure ses fans.

Balla Gaye 2 précise qu’il est en bonne santé et nous confie son plan de travail entamé depuis son retour au Sénégal et travaille sérieusement à fond dans les entraînements.

Et pour clore le débat sur son supposé différend avec Lac 2 du à son absence au baptême de son fils, le Lion de Guédiawaye dit ses vérités et précise qu’il est en paix avec le Diato et personne ne peut semer le discorde entre eux.

