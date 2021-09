La victoire face au Togo est à peine consommée que Sadio Mané se projette déjà avec grand appétit vers le duel face au Congo.

L’Equipe Nationale du Sénégal s’est octroyée un net succès face au Togo (2-0), ce mercredi, dans le cadre de la première journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Une victoire ponctuée par une solide prestation des Lions, qui ont parfaitement su contrôler une timide équipe togolaise.

À l’issue de la rencontre, Sadio Mané, auteur de l’ouverture du score, s’est félicité de la victoire, mais se projette déjà vers le match face au Congo, prévu mardi 7 septembre 2021, à Brazzaville.

« Je crois qu’on a bien joué. On a crée pas mal d’occasions et on a marqué deux buts pour gagner. Mais, il y a toujours des choses à améliorer. On va aller au Congo pour essayer de gagner là bas, même si ce sera difficile », a déclaré en zone mixte l’attaquant de Liverpool.

wiwsport.com