Les championnats du Sénégal réservés à la petite catégorie, poussins et benjamins, se sont déroulés ce week-end à la Piscine Olympique de Dakar. Le club des nageurs de la Résidence Axa Maristes (CNRAM) et le club Atlantique Olympique Club (AOC) ont récolté la totalité des médailles avec une ascendance de l’AOC. Ndèye Anna Diouf et Mouhamadou Moukhtar Touré se sont distingués avec trois médailles d’or chacun.

Contrairement aux championnats de Dakar où le CRAM avait raflé la majorité des médailles, les championnats nationaux révèlent une domination de l’AOC. Le club de l’Atlantique Olympique a en effet remporté 13 des 24 épreuves devant le CNRAM, qui termine avec 11 médailles d’or.

Des résultats obtenus grâce aux résultats obtenus grâce aux performances de Lamine Nael Voisin au 400m nage libre, les benjamins ont aussi remporté le 4 x 50 nage libre masculin et féminin. Le 50 m papillon poussines a été dominé par Marie Hélène Youm de l’AOC, ainsi que le 50m papillon benjamines, gagné par Ndèye Sylvie Bandiaky. L’épreuve technique de dos, le 50m poussines, et le 50m benjamines ont été remportées par Mariam Zahia Berthe et Ndèye Anna Diouf. Cette dernière s’est fortement distinguée avec un triplé (triathlon, 50m dos, 4 x 50m nage libre benjamines).

Seul Mouhamadou Moukhtar Touré (CNRAM) a égalé cette performance et survolé la compétition chez les poussins. Il a obtenu l’or au triathlon avec 409 points, au 50m papillon et au 4 x 50m nage libre. Ahan Shankar s’est imposé au 50 m dos poussins, son équipier Mouhamed Sarr a remporté le 50m dos benjamins et Mouhamed Lamine Dione le 100m brasse poussins. Au 100m nage libre, Ousmane Kane confirme sa victoire aux championnats de Dakar avec sa première place.

Les deux autres clubs qui ont participé à ces championnats du Sénégal, le Cercle des Nageurs de Dakar (CNDG) et le Terrou Bi n’ont pas réussi à glaner des médailles

Avec STADES