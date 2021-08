Ne faisant pas partie des plans de son coach Bruno Genesio, M’baye Niang pourrait bien rester à Rennes. L’attaquant sénégalais ne cesse de décliner les offres.

De retour d’un prêt non réussi de 6 mois en Arabie Saoudite à Al Ahli (5 matchs 0 buts), M’baye Niang a été placé sur la liste des joueurs transférables. Le Stade Rennais semble ne plus vouloir des services du numéro neuf comme l’avait bien montré son coach Bruno Genesio lors d’un entretien.

Cependant, malgré qu’il soit poussé vers la sortie, le Lion aux 15 sélections avec 4 buts pourrait bel et bien rester en Bretagne cette saison. M’baye Niang intéresse plus d’un club mais continue de repousser les offres d’après Foot Mercato. Nantes, Antalyaspor, Salernitana, Levante ou encore Venise, dont il semblait être le plus proche, veulent tous compter l’attaquant dans leurs différents effectifs.

wiwsport.com