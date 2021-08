Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, l’international sénégalais Henri Saivet est à la recherche d’un nouveau challenge. Interviewé par Girondins4ever, le désormais ex pensionnaire de Newcastle nous donne de ses nouvelles.

Arrivé à Newcastle en janvier 2016 en provenance de Bordeaux, Henri Saivet se retrouve actuellement sans club depuis le 30 juin dernier, date marquant la fin de sa liaison avec le club anglais. Le Lion, qui n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif des Magpies, a connu plusieurs prêts depuis son arrivée en Angleterre. Il est notamment retourné en championnat de France à Saint-Etienne et a découvert le championnat turc lors de ses passages à Sivasspor et Bursaspor.

Interrogé sur sa situation actuelle, le finaliste à la dernière CAN avec les Lions de la Téranga a confié être en forme et continue de s’entraîner en espérant bientôt recevoir une offre convaincante avec un projet sportif soutenu. “J’ai terminé mon contrat avec Newcastle au 30 juin, et là je suis libre. Sinon, je vais bien, je m’entretiens, je m’entraine. On se prépare pour un nouveau challenge. Je suis dans l’attente. Je me sens très bien. Je continue de travailler“, a répondu Saivet.

Spécialiste des coups de pied arrêtés en équipe nationale lors de ses sélections, l’ancien capitaine des Girondins bénéficie d’une belle côte en Turquie. Il a même confirmé dans cet interview que des clubs turcs se sont manifestés, cependant aucune offre ne s’est concrétisée. “J’ai eu une première offre d’un club turc, ça a pris un peu de temps. Il y avait beaucoup de détails à régler, des trucs sur lesquels on n’était pas d’accord. Ça prend du temps, mais ce n’était même pas financier en plus, c’est ça le pire. On va voir ce que ça va donner. Il y a des touches, mais pour l’instant rien de concret. Je suis à l’écoute d’un projet intéressant“, raconte le joueur.

Vu la crise financière que la Covid-19 a fait subir au monde du ballon rond, trouver un accord avec les clubs devient de plus en plus difficile pour un joueur libre d’autant plus que l’international sénégalais est maintenant âgé de 30 ans. Cependant Henri Saivet, fort de ses 27 sélections, continue de travailler en espérant qu’un challenge s’offrira bientôt à lui.

