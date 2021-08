Au sortir du tirage au sort de la prochaine CAN qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier et 6 février, l’Algérie et le Sénégal, finalistes de la dernière édition et respectivement logés dans les poules E et B, peuvent se retrouver en finale au soir du 6 février 2022.

Selon le calendrier de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, on pourrait avoir un remake de la finale de la CAN 2019 lors de la prochaine édition prévue au Cameroun dans moins de 5 mois. Si les deux équipes sortent chacune leader de leur groupe. Si le Sénégal termine premier du groupe B, il jouera le match 5 des huitièmes de finale. Et si l’Algérie honore son statut de favori du groupe E, elle jouera le match 7.

Et si les deux équipes passent en quart de finale, les Lions joueront le match D et les Fennecs le match C. Toutefois, comme les vainqueurs de D et C ne s’affronteront pas en demi-finale, rendez-vous et donc pris pour les deux nations en finale, si bien sûr elles remportent toutes leurs rencontres. Mais pour cela, il faudra être assez costaud et déterminé pour accéder à la marche suprême de la compétition.

Si l’Algérie et le Sénégal sont les deux favoris de la prochaine CAN, le Cameroun, pays organisateur ne fera pas office de simple figurant sur ses terres, comme l’a rappelé Rigobert Song à El Hadji Diouf lors de la cérémonie du tirage au sort. Le Nigeria, le Maroc, l’Egypte et la Côte d’Ivoire sont aussi à compter parmi les sérieux prétendants au titre. Rendez-vous dans un peu moins de 5 mois au Cameroun.

wiwsport.com