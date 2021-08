L’équipe du Malawi qui évoluera dans le groupe B en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Zimbabwe en phase de poules de la CAN profitera des éliminatoires du Mondial pour préparer la compétition continentale, selon son sélectionneur, Meck Mwase.

« Il ne nous reste plus qu’une semaine avant le début des éliminatoires de la Coupe du monde et nous utiliserons ces matchs pour nous préparer à la phase finale de la CAN, nous allons nous asseoir avec la Fédération pour voir comment nous pouvons continuer nos préparatifs au-delà des éliminatoires de la Coupe du monde« , a déclaré le technicien malawite repris par le site officiel de la Fédération nationale de football.

Le sélectionneur des Flames a souligné que « toutes les équipes de notre groupe ont les mêmes chances égales de progresser et pour nous, cela dépendra de la façon dont nous nous préparerons« .

L’équipe du Malawi débutera sa campagne le 10 janvier 2022 contre la Guinée avant d’affronter le Zimbabwe le 14 janvier 2022. Leur dernier match de groupe sera contre le Sénégal, quatre jours plus tard.

Evoquant le tirage au sort effectué mardi à Yaoundé, il a soutenu : « C’est comme ça, nous devons nous préparer à rencontrer ces équipes, nous devons être forts mentalement et physiquement« .

« Toutes les équipes qui sont ici auraient été dans notre groupe, nous devons donc prendre ce que nous avons et nous préparer en conséquence« , a-t-il déclaré.

Sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Malawi affrontera le Cameroun et le Mozambique les 3 et 7 septembre respectivement. La Côte d’Ivoire est le dernier adversaire du groupe.