Arrivé le 13 décembre 2017 en provenance des Los Angeles Galaxy, le portier international sénégalais, Clément Diop (1 sélection, en 2017) a mis fin à son aventure avec l’Impact Montréal. Comme l’a fait savoir la franchise canadienne dans un communiqué paru mardi, le portier de 27 ans a lui-même fait la demande de résiliation de contrat pour des raisons personnelles.

Né à Paris et formé à l’Amiens SC, Clément Diop a disputé un total de 30 matchs en MLS avec le CF Montréal en quatre saisons. Il a également aidé le club à gagner le Championnat canadien en 2019. Il avait passé les trois saisons précédentes au sein du Los Angeles Galaxy. Pour remplacer Diop, le CF Montréal a annoncé avoir rappelé le gardien Jonathan Sirois, qui était en prêt avec le Valour FC.

