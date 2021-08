Le tirage au sort des poules de CAN Cameroun 2021 a été effectué hier au palais des sports de Yaoundé. Présent avec sa délégation à la cérémonie, Me Augustin Senghor a donné son point de vue sur le groupe B où loge le Sénégal.

Après tirage, le Sénégal est à la tête du groupe B qu’il partage avec le Zimbabwe, la Guinée Conakry et le Malawi. Une poule que bon nombre d’analystes croient en la qualification du Sénégal et de la Guinée tout en mettant en garde sur la montée en puissance de la sélection zimbabwéenne au cours de ces dernières années.

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, trouve que la poule du Sénégal est relativement jouable. « Logiquement, on doit pouvoir assurer nos matchs et se qualifier dans cette poule », a-t-il déclaré après le tirage. Il était accompagné de son Vice-Président Cheikh Seck, du DTN Mayacine Mar et de l’ancien international El Hadj Ousseynou Diouf. Ce dernier a aussi indiqué que les deux favoris de la CAN sont le Sénégal et l’Algérie et que les « Lions » vont remporter le trophée.

La CAN débutera le 9 janvier prochain et les Lions joueront leur premier match face au Zimbabwe le lendemain 10 janvier au stade de Bafoussam où ils joueront l’ensemble des matchs de la phase de groupe.

wiwsport.com