Comme annoncé sur wiwsport.com, Bombardier a décroché son troisième combat en MMA face au Français Jérôme Le Banner, le 25 septembre 2021 à La Canopée, le palais des sports de Pierre-Bénite dans le 69 en France. Après s’être préparé contre Balla Gaye 2, avec un poids jugé conforme pour ledit combat, Bombardier doit diminuer 10 à 15 kilos pour croiser le français en MMA.

Comme chaque combat appelle à une préparation spécifique, le B52 avait besoin d’un certain poids pour faire face au protégé d’Aziz Ndiaye. De la même manière, il a aussi besoin d’un certain poids, certainement bien différent, pour croiser Jérôme Le Banner.

« On prépare sereinement Bombardier. Il doit perdre 10 à 15 kg. Vous savez, en MMA, il y a des poids à respecter. Ce n’est pas comme en lutte avec frappe. En préparant Balla Gaye 2, mon poulain avait pris quelques kilos de lus. Alors, il va devoir diminuer pour respecter le poids demandé », explique son coach Mbaye Boye.

Se pose alors la question de savoir si la diminution de poids ne poserait pas de problème au Mbourois et à son staff. Non, répond le technicien. et pour cause : « Vous savez, c’est plus facile pour un lutteur d’augmenter son poids que de le diminuer. Si on veut diminuer son poids, on doit courir sous le chaud soleil, réduire la musculation et avoir un régime soft »

Avec Les Arènes