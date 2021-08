Trop peu inspiré dans cette partie et confronté à un Trubin plus que décisif, Monaco s’incline sur sa pelouse face au Shakhtar (0-1). Sofiane Diop et Krépin Diatta ont débuté ce soir sur le banc.

Après avoir éliminé facilement le Sparta Prague au troisième tour préliminaire (succès 2-0 et 3-1), l’ASM retrouvait un adversaire d’un tout autre calibre pour accéder à la phase de groupes de C1. Alors qu’ils n’ont plus été en Ligue des Champions depuis 2019, les Monégasques souhaitaient à tout prix passer le Shakhtar Donetsk.

Mais malgré sa volonté de retrouver la C1, Monaco s’est heurté à une équipe de Donetsk toujours aussi solide que ces dernières années. Rapidement, les Ukrainiens ont tenu le ballon dans ce début de partie. Quelques instants plus tard, le portier de l’ASM se montrait encore présent devant Solomon, après un tir puissant devant la surface (18e). Trop attentifs dans ce début de match, Monaco laissait trop facilement le Shakhtar évoluer et ne montait que trop peu au pressing pour inquiéter son adversaire. Résultat, après une longue séquence collective, Pedrinho humiliait la défense du Rocher et ouvrait le score après un sublime rush solitaire (1-0, 19e).

De retour dans l’effectif de Niko Kovac le weekend dernier face à Lorient, Krépin Diatta est rentré à la 67′ minute du match. Sofiane Diop est rentré à l’heure de jeu mais sans vraiment peser dans cette rencontre.

