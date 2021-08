Entraîneur de boxe de Modou Lô, le coach Diabong est aussi un spécialiste des sports de combats. Interrogé par Lutte TV, il annonce que Modou Lô pourrait devenir un champion dans le MMA.

« Je veux que Modou Lô intègre le MMA, il est un athlète complet, il est bon en lutte pure et en bagarre. Il peut faire feu et flamme dans cette discipline, parce qu’il maîtrise déjà une parie des techniques au sol et il sait donner des coups de pied.

Il le fait souvent lors de ses combats et aux entraînements. J’ai détecté cela en lui. Modou Lô est de loin meilleur que celui qui a battu Reug Reug (Kirill Grishenko). J’ai vu la façon de lutter de ce champion. IL ne pense pas encore au MMA, mais il peut devenir un grand champion de la discipline. Mais le dernier mot lui revient », martèle le coach Diabong.

Avec Sunu Lamb