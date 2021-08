Le tournoi est prévu du 10 au 14 aout au Dakar Arena. Des dates qui seront confirmées par la fédération sénégalaise de basket. Les 17 Lions convoqués pour la phase 2 de la préparation tiennent leurs séances d’entrainements dans l’infrastructure sportive à Diamniadio.

Du coté du Rwanda, le sélectionneur Cheikh Sarr a convoqué 17 joueurs pour le tournoi amical à Dakar. Selon lui « C’est une opportunité pour mesurer nos compétences. Nous n’avons pas eu l’occasion de le faire. Nous avons eu à jouer des matchs mais aller au Sénégal nous permettra de jouer face à des joueurs de la NBA, qui sont dans le haut niveau ».

In preparation for @AfroBasket , Friendlies between Rwanda 🇷🇼, Senegal 🇸🇳 and Guinea 🇬🇳 will take place at the Dakar Arena next week. Save the date! https://t.co/tcuIdppLs0

— Basketball Africa League (@theBAL) August 3, 2021