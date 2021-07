Balla Gaye 2 était hier sur le plateau de la TFM pour les besoins d’une seconde face à face avec Bombardier. Ce dernier était absent, les raisons ne sont pas encore connues. Le Lion de Guédiawaye a répondu aux questions des journalistes de ladite chaine de télé. Il est revenu sur sa préparation à l’INSEP de Paris.

Le 31 juillet prochain, Balla Gaye 2 compte prendre sa revanche sur Bombardier. Engagé sur 4 grandes affiches de la lutte, le BG2 a signé un contrat de 9 mois avec l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

“J’ai travaillé avec eux l’année dernière et j’ai obtenu de bons résultats. Je suis suivi par des spécialistes qui ont pris le temps de bien regarder mon adversaire et de définir mon plan de travail. Ils connaissent bien la lutte. Il faut savoir qu’à l’INSEP, mes pères Double Less, Mbaye Gueye ou encore Moustapha Gueye sont passés par là. Donc, INSEP s’y connait en lutte » a t’il déclaré, expliquant son choix porté sur cet établissement professionnel, reconnu dans le domaine des sports.

Interrogé sur son poids qui aurait diminué en raison de la morphologie de son adversaire, il explique que tout est pris en compte avec les spécialistes.

“Il ne s’agit pas vraiment d’une question de poids lourd ou léger. On travaille sur la vivacité, la force, la résistance et la puissance. Le tout pour battre son adversaire. Tout ce que je souhaite est la victoire.”

