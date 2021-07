Les Lions sont désormais classés deuxième, avec 6 points, derrière la Namibie qui en compte 7. Cette victoire de 2 buts à 1 aujourd’hui, face à la formation zimbabwéenne, les rapproche d’une place pour les demi-finales qu’il faudra valider demain face au Malawi. Joseph Koto, content du résultat produit par ses protégés, a clairement montré ses ambitions pour le dernier acte de demain lors de la conférence de presse d’après match.

“Je félicite tout d’abord l’équipe zimbabwéenne qui a très bien joué. Mais c’était un match qu’on devait gagner aujourd’hui, pour espérer la qualification, et cela a été fait. Les gosses se sont bien battus et ont respecté les consignes en faisant ce qui leur avait été demandé : gagner le match. Il fallait à tout prix sortir victorieux de cette rencontre pour se rapprocher au maximum de la qualification.

Maintenant, on va encore jouer notre dernier match de groupe demain . Raison pour laquelle une séance de régénération a été effectuée, pour évacuer la fatigue, afin que les joueurs puissent retrouver leurs moyens à cent pour cent et être prêts pour demain. Nous jouons match par match comme je l’ai dit tantôt et ce quatrième match est aussi important que le premier. On va donc l’aborder avec beaucoup de sérénité et d’engagement, pour assurer notre qualification.”

wiwsport.com