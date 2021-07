C’est désormais chose faite, Boulaye Dia a officiellement rejoint le Villarreal ce mardi après-midi. L’attaquant sénégalais a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol. Un départ que son ancien club a salué de la plus belle des manières.

Très fulgurant avec le Stade de Reims durant les trois années passées sous le maillot Rouge et Blanc, Boulaye Dia aura marqué les esprits de par ses grandes performances. Désormais joueur du club espagnol Villarreal, l’attaquant des Lions a été remercié par le communiqué du club via un tweet dithyrambique.

“Aussi redoutable sur le terrain que sympathique en dehors, celui qui aura marqué les esprits en devenant le meilleur buteur rémois dans l’élite au 21ème siècle rejoint le CF Villarreal, vainqueur de la dernière édition d’Europa League. Merci Boulaye Dia pour ces trois belles années”, a écrit le club rémois pour son ex-attaquant.

En trois saisons, l’attaquant sénégalais, Boulaye Dia, a inscrit 28 buts et délivré 3 passes décisives en 88 rencontres avec le Stade de Reims. Il est par là le meilleur buteur rémois du 21ème siècle dans l’élite. Avec ce départ vers Villarreal, l’attaquant des Lions devient aussi le transfert le plus cher de l’histoire du club français avec 15 millions d’euros.

Le Président du Stade de Reims l’a toujours signifié. La relation entre le club et Boulaye Dia était des plus amicales et respectueuses et cela se voit. Reims perd ainsi un talisman sénégalais, mais en compte d’autres dans son effectif comme le milieu de terrain, Dion Lopy.

