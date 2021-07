Un an après avoir quitté le championnat Français, Arial Benabent Mendy signe son retour. L’arrière gauche sénégalais devient la première recrue du Clermont Foot qui évoluera pour la première fois de son histoire en Ligue 1 cette saison.

En provenance du Servette Genève, le joueur sénégalais formé au Diambars FC, vient de signer un bail avec Clermont Foot jusqu’en 2023. Une bonne occasion pour Arial Mendy de se montrer un peu plus après une saison mitigée du coté de la suisse où l’international sénégalais qui totalise 4 sélections avec les Lions de la Teranga, a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues dont 10 en tant que titulaire. “Je suis très content de rejoindre le Clermont Foot 63, et fier de rejoindre cette famille. J’ai hâte de commencer avec mes coéquipiers. J’espère qu’on fera une belle saison, qu’on atteindra les projets du club et qu’on fera plaisir aux supporters”, a t-il fait savoir lors de sa cérémonie de signature.

Vice-champion du Sénégal, vainqueur de la Coupe de la Ligue sénégalaise avec Diambars et vainqueur des Jeux Africains avec les Espoirs du Sénégal, Arial Mendy avait rejoint la France à l’été 2018 à l’âge de 24 ans, pour s’engager en faveur du Racing Club de Lens. Avec les Sang et Or, il a découvert la Ligue 2 avant d’être prêté à l’US Orléans, au mercato d’hiver 2020.

✍️ Arial Benabent Mendy est la première recrue du Clermont Foot 63 version @Ligue1UberEats ! Le latéral gauche international sénégalais (1m80), en provenance du @ServetteFC, s’est engagé jusqu’en 2023. 📰 Lire le communiqué 👉 https://t.co/OKvMeTeb2K pic.twitter.com/xPL3GQznHv — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) July 13, 2021

