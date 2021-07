Au Portugal, dans la ville de Nazaré se dispute actuellement la 9e édition de l’Euro Winners Cup 2021 qui regroupe les clubs européens masculins de première division en Europe. 50 clubs prennent part à la compétition (12-18 juillet). Un seul sénégalais est en lice, il s’agit de Vieux Saher Thioune avec Marseille Beach Team.

C’est une première pour un joueur sénégalais de disputer la ligue des champions des clubs de Beach Soccer. Dans une interview accordée à wiwsport, Vieux Saher Thioune qui annonce évoluer désormais sous les couleurs de Marseille Beach Team exprime toute sa satisfaction de disputer cette prestigieuse compétition.

“C’est une chose énorme que je réalise dans ma carrière. Et c’est un sentiment de satisfaction d’être le premier joueur de Beach Soccer sénégalais à jouer cette compétition majeure où tu rencontres les grand joueurs de Beach soccer et aussi une fierté de représenter le Sénégal” déclare t’il.

Au total, 50 clubs répartis en 13 groupes vont disputer le titre. Marseille Beach Team fait partie des 3 clubs représentants de la France. Le club Français s’est imposé hier face à celui portugais Nazarenos (7-6). Thioune nous en dit plus sur les ambitions. “L’objectif du club, c’est d’atteindre les quarts de finale car ils n’ont jamais atteint cette phase. Mon objectif est de bien jouer les matchs pour attirer le regard des clubs à venir recruter les joueurs sénégalais et bien sur, aider le club à atteindre son objectif”.

Absent de l’effectif des Lions lors de la CAN à Saly, Thioune était plus proche de “l’organisation”. Il précise toutefois qu’il n’a pas mis un terme à sa carrière en équipe nationale. “Depuis notre retour de la coupe du monde au Paraguay, j’avais décidé d’arrêter avec l’équipe nationale pour beaucoup de raisons mais pas personnelles Après avoir discuter avec ma famille, mes amis, mes conseillers et les acteurs du sport, ils m’ont dit qu’il ne faut pas arrêter car tu as que 33ans et tu peut continuer à jouer alors j’ai appelé l’entraîneur pour lui faire savoir que je suis revenu à ma décision. Je suis dans l’attente depuis …” confesse t’il.

En attendant, il met sa bonne forme aux services de Marseille Beach Team où il compte aussi disputer le championnat Français.

