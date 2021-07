Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal a été effectué ce mardi au siège de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Et la main innocente nous réserve particulièrement un énorme duel entre deux mastodontes de Ligue 1.

Débutée il y a quelques semaines, la Coupe du Sénégal va battre son plein au début du mois d’août. En attendant de jouer deux rencontres en retard pour les seizièmes de finale, le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulait mardi et il a offert une affiche particulièrement alléchante entre deux équipes du podium de Ligue 1 cette saison à savoir les deux Académiciens : Génération Foot et Diambars.

Actuel cinquième de Ligue 1, l’ASC Jaraaf recevra la Renaissance Sportive de Yoff pendant que deux autres équipes de l’élite vont en découdre : CNEPS Excellence et AS Pikine. Mal en point en Championnat, l’AS Douanes et l’ASAC Ndiambour disputeront l’un des deux matchs en retard des seizièmes de finale et le vainqueur affrontera l’un des petits poucet de la compétition à savoir ASSUR ou GOSSAS.

Les rencontres se joueront le 31 juillet et le 1er août 2021.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal

ETICS – US Gorée

Niarry Tally – Demba Diop FC

Stade de Mbour – Guédiawaye FC

ASSUR – Gossas / AS Douanes – ASAC Ndiambour

Génération Foot – Diambars

CNEPS Excellence – AS Pikine

Sonacos – Casa Sports

ASC Jaraaf – RS Yoff

wiwsport.com