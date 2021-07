Au terme d’une première période très rythmée, Lions locaux et Guerriers du Zimbabwe sont à égalité sur la pelouse du stade NMB, (1-1), match comptant pour la troisième journée de la poule B.

Zimbabwe et Sénégal respectivement 2e et 3e du groupe B s’affrontent dans le cadre de la troisième journée du tournoi Cosafa Cup qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Les Lions ont été cueillis à froid par l’ouverture du score de Qadr Amin (3e) sur un penalty accordé pour une faute de Madicke Kane avant que Pape Oumar Ngala Ndoye égalise à deux minutes de la fin du premier acte.

COSAFA Cup 2021 – Senegal v Zimbabwe. Check out the full statistics here – https://t.co/XultNUEMrM pic.twitter.com/P8b4K6YVch

— COSAFA (@COSAFAMEDIA) July 13, 2021