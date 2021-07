Les Koto Boy’s ont arraché les trois points très précieux pour la qualification au second tour du tournoi Cosafa Cup ce matin face à l’équipe du Zimbabwe (2-1), la plus titrée de la compétition.

Exemptée lors de la précédente journée, l’équipe nationale locale du Sénégal a réussi à s’imposer face aux Guerriers du Zimbabwe sur la pelouse de Mandela Bay Stadium pour le compte de la troisième journée du groupe B. Score final, 2 buts à 1 en faveur des Lions locaux. Une victoire précieuse qui leur permet de se rapprocher des demi-finale de la 21e édition de ce tournoi réservé aux équipes de l’Afrique Australe.

Invité d’honneur de la Cosafa Cup qui se joue actuellement en Afrique du Sud, le Sénégal qui avait manqué son entrée en matière en s’inclinant devant la Namibie, s’est bien repris face au Mozambique avant d’enchainer ce matin contre les Warriors. Pourtant, cueillie à froid par l’ouverture du score de Qadr Amin (3e) sur un penalty accordé pour une faute du joueur du Jaraaf de Dakar, Madicke Kane, la sélection sénégalaise a réussi à trouver la faille à deux minutes de la fin du premier acte. C’est Pape Oumar Ngala Ndoye, le sociétaire de l’US Gorée de Dakar qui a remis les deux équipes à égalité sur un coup franc repoussé par le portier Martin Mapisa.

Au retour des vestiaires, plus motivés et très entreprenants, les Koto Boy’s dominent dans l’entrejeu. Albert Diene qui a longtemps secoué une défense Zimbabwéenne aux abois sert Mouhamed Ba, pensionnaire de la Linguere de Saint Louis qui trompe le rempart (88e). Un succès synonyme d’un pas de plus pour les demi-finales. Avec cette victoire à l’arraché dans les derniers instants de la partie, les joueurs locaux sont désormais à la deuxième position du groupe B avec 6 points au compteur et à un point de la Namibie, leader (7points). La quatrième se jouera demain à partir de 10h Gmt.