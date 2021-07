​D’après les informations de Socios FC Metz, les dirigeants du FC Metz prépareraient une prolongation avec une revalorisation salariale très conséquente afin de conserver le très convoité Pape Matar Sarr.

Après une saison 2020-2021 remplie de belles promesses, Pape Matar Sarr suscite le plus grand intérêt des plus grosses cylindrées européennes. Le jeune milieu de terrain désormais absolu avec le Sénégal a fait montre d’un niveau exceptionnel qui lui a permis de trouver une place incontournable dans le dispositif de Frédéric Antonetti. Et ces dernières semaines, son nom circule un peu partout en Europe.

Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2025 et à seulement 18 ans, plusieurs Clubs seraient prêts à lui confier un nouveau défi. Mais si l’on se fie au informations de Socios FC Metz, les Grenats seraient prêts à tout pour retenir l’ancien pensionnaire de Génération Foot. En effet, Le Président du Club Bernard Serin et son entraineur Frédéric Antonetti discutent actuellement avec l’entourage du jeune joueur.

Ils envisagent, en effet, de prolonger d’un an et de revoir à la hausse l’actuel contrat de Pape Matar Sarr. Toujours à en croire la même source, le joueur pourrait percevoir à l’avenir un salaire qui ferait de lui l’un des mieux revalorisés dans l’effectif messin. Reste à savoir si cette stratégie arrivera à convaincre l’entourage du jeune Lion et refroidir les intérêts de certains Clubs.

wiwsport.com