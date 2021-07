Après deux saisons passées au Racing Club de Lens, l’avant-centre de 21 ans, Ansou Sow, va relever un nouveau défi en France. Il vient renforcer l’effectif du FC Chambly Oise, relégué en N1 à l’issue du dernier exercice de Ligue 2.

Une nouvelle équipe dans le football français pour Ansou Sow. Deux ans après avoir signé son premier contrat professionnel en rejoignant le RC Lens, le jeune avant-centre va poursuivre sa jeune carrière dans le National 1 en France. Alors que les Sang et Or ont décidé de ne pas renouveler son contrat qui est arrivé à son terme le 30 juin dernier, c’est Chambly qui a choisi de l’attirer dans ses rangs.

« À l’essai toute la semaine dernière au stade des Marais, puis unique buteur du match amical samedi contre Versailles (1-0), il a convaincu Bruno Luzi et son staff. Outre son but plein d’adresse et de sang froid, à la 28e minute, Ansou Sow mit souvent a mal la défense de Versailles (N2) lors des 45 minutes passées sur le terrain, provoquant également un penalty », renseigne Chambly.

Passé notamment par des Clubs sénégalais comme l’US Ouakam et la Jaraaf, Ansu Sow a figuré à trois reprises sur une feuille de match du RC Lens pour une rencontre de Ligue 1. Lors de la saison dernière en Championnat, il a effectué une entrée en jeu pour quelques minutes en Ligue 1 lors de la victoire face à Lorient (4-1) le 11 avril. Un atout qui pourrait donc aider Chambly à revenir plus vite e Ligue 2.

wiwsport.com