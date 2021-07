Fautifs lors de la séance de tirs au but, les jeunes anglais, Rashford, Sancho et Saka ont été victimes d’injures honteuses sur les réseaux sociaux. Des faits regrettables qui n’ont pas manqué de faire réagir l’international sénégalais, Abdou Diallo sur Twitter.

Le défenseur sénégalais du Paris Saint-Germain s’est indigné sur son compte Twitter du traitement honteux que certains supporters anglais ont eu hier au sortir de la finale de l’Euro qui a sacré l’Italie devant l’Angleterre à l’issue des tirs au but. Malheureux par l’échec de Rashford, Sancho et Saka, les supporters anglais n’ont pas tous eu le réflexe et la gratitude d’encourager les trois jeunes joueurs.

Un déferlement d’injures à caractère raciste a indigné les amateurs de football hier au point de faire réagir le Premier Ministre britannique, Boris Johnson, mais pas que. Le défenseur sénégalais du PSG, Abdou Diallo a aussi levé la voix pour dénoncer de tels actes regrettables qui ne trouvent pas leur place dans le football. « Force à Rashford, Sancho et Saka ! Dieu merci au Sénégal je suis préservé de ça mais en me mettant à leur place … c’est ingrat et injuste », a-t-il écrit pour regretter le traitement accordé à Rashford, Sancho et Saka par certains supporters anglais.

Force à Rashford, Sancho et Saka ! Dieu merci au Sénégal je suis préservé de ça mais en me mettant à leur place … c’est ingrat et injuste — Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) July 12, 2021

